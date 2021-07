PM TOKYOS ⟩ Käe soojaks lasknud Olesk: tulen lasketiirust tagasi peaaegu positiivse emotsiooniga

28-aastase Oleski isiklik rekord sel alal on 584 silma, mis taganuks kindlalt koha finaalis. Ent nagu Põlvast pärit sportlane tõdes, pole see tema igapäevane tulemus. «Isiklikku rekordit oli kindlasti täna raske lasta. Rekord oli tehtud õhkrelva hooajal tugeva trenni pealt, nüüd oli vaja lihtsalt võistluskogemust saada,» sõnas ta pärast võistlust.

Homme kavatseb Olesk mõtted laskespordist eemale saada. «Hetkel pole vaba päeva osas konkreetset plaani. Kindel on see, et üks päev lasketiiru ei lähe,» sõnas ta.

Kui olümpia toimuks tavapärastes tingimustes, saaks mõnda teist spordiala vaatama minna. Paraku Tokyos see võimalik pole. «See reegel minu teada kehtib, et teiste sportlaste võistlusi me vaatama ei saa minna. Kui tekib võimalus teleri vahendusel vaadata, siis on kindlasti põnev Eesti koondislasi näha.»