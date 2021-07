Eesti vehklejad on olümpial nüüd kokku võitnud viis medalit: kui Lehis sai epee individuaalvõistluses Tokyos pronksi, siis 1972. aastal Münchenis riputati autasud Svetlana Tširkova-Lozovaja ja Georgi Zažitski kaela. Neist esimene teenis olümpiamedali ka 1968. aastal Mehhikos. Viimane oli neist muidugi kõige magusam, kui Eesti naiskond Tokyos sinimustvalge lipu all olümpiavõitjateks krooniti.

Huvitav on märkida sedagi, et nüüd on suveolümpiamängudelt medali teeninud seitse eestlannat. Nii Tširkova-Lozovaja kui ka trekirattur Erika Salumäe on kahekordsed olümpiavõitjad.