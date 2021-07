Lehise esimene treener Nelis-Naukas: praegu ma nutan rõõmust, kuid ma teadsin, et temast tuleb olümpiamedalist

«Eks ma vaatasin profesionaali pilguga, kui palju on tema vehklemine muutunud ja minu õpetatust erineb. Enamasti on ikkagi kõik sarnane nagu põhjaladudes sai tehtud,» jätkas treener.

Endist õpilast jälgides oli Nelis-Naukasel juba esimesest matšist näha, et Lehis jõuab täna kaugele. «Ta tahtis meeletult seda medalit ja temast kiirgas võidujanu. Tundus ka, et konkurendid polnud ettevalmistusega kõige paremini täppi pannud, sest osa valmistus ainult kodus, kuid meie sportlased käisid kahes laagris.»

Kuigi Nelis-Naukas tunnistab, et poolfinaalis Lehise seljatanud ja hilisem hõbemedalist Ana Maria Popescu oli täna suurepärases hoos, siis võinuks taktikaliselt natuke paremini kohaneda. «Katrina sai ise ka aru, et Popescu oli tol hetkel parem. Ta on tavaliselt pahane, kui kaotab matši, mida tunneb, et võinuks võita. Popescu oli ülirahulik, hoidis distantsi ja tal õnnestus kõik,» rääkis endine juhendaja.