PM TOKYOS ⟩ Katrina Lehis: kui jäin pronksimatšis taha, mõtlesin – ma ei taha seda neljandat kohta!

Katrina, kuidas elu esimese olümpia esimene päev möödus?

Hästi! Ehkki kaotasin poolfinaali, siis minu jaoks on ikkagi kõik väga hästi. See on minu esimene olümpia, ma ei osanud hommikul sellest päevast midagi oodata. Lihtsalt üritasin eriti hästi keskenduda. Teadsin oma esimest vastast (poolatar Ewa Trzebinska, Lehis võitis lisaajal 11:10 - toim) väga hästi, teadsin, et tuleb raske matš, mida see ka oli.

Esimene matš oli väga tasavägine, kas selle võitmine vabastas pingest?

Ma ei saa öelda, et see võit vabastas mind pingest, sest edasi tulid järjest väga tugevad vastased – maailmameister, olümpiahõbe ja kahekordne maailmameister ning siis veel Popescu, kellel on samuti väga palju medaleid. Kindlasti ma ei vehelnud oma kõige vabamat vehklemist. Aga suutsin hoida kinni plaanist, mille treeneriga paika panime ja kui nägin matši alguses, et suudan selle ka ellu viia, läks veidi kergemaks.

Kas vabanemine tuli siis, kui pronks oli käes?

Absoluutselt! Kui läksin 3:1 ette ja siis teise kolmandiku alguses jäin 3:4 taha, tekkis mõte: ei ole võimalik, ma ei taha seda neljandat kohta! Ma ei taha seda! See nõudis enda uuesti kokku võtmist, uuesti enda tahtmise pealesurumist. See oli meeletu vaimne töö. Ma ei saa olla muud, kui rahul. Ma ei võitnud kulda, aga võitsin pronksi.

Suutsite kolmes matšis viiest vastastele enda tahtmise väga hästi peale suruda.

Jah. Panime treener Nikolai Novosjoloviga paika plaani, kuidas vehelda, ja see töötas. Navarria ja Fiamingo vastu läksin kohe ette (Lehis alistas itaallannad Mara Navarria ja Rossella Fiamingo vastavalt 15:10 ja 15:7 - toim). Nikolai tuletas ka väga palju meelde, et pean hoidma initsiatiivi, ei tohi lasta vastasel end ära suruda.

Poolfinaalis tegi Ana Maria Popescu sama, mida enne Julia Beljajeva vastu - kui paari punktiga ette sai, tõmbus tagasi ja edu.

Jah, ta oli täna väga heas hoos. Ta on väga kogenud, tal on mitme olümpia kogemused. Oleme väga palju vehelnud, mõlemad oleme võitnud. Mis siin salata – ta oli täna minust parem. Üritasin, kuid ma ei tunnetanud seda matši sama hästi kui kaht eelmist ja pronksimatši. Suutsin end pronksimatšiks (Lehis alistas Aizanat Murtazajeva 15:8 - toim) uuesti kokku võtta.

Kas päeva kriitilisim hetk tekkis siis, kui esimene matš läks lisaajale?

Absoluutselt. Kui tuli lisaaeg, mõtlesin: ma ei tulnud siia üheks matšiks, ma ei taha, et mu võistlus läbi saaks! Oli närvide küsimus, kumb selle torke ära teeb. Nägin, et vastane on pinges, aga olin ka mina. Prioriteedita jäämine polnud oluline, torge tehakse seal ikka torkena ära. Teadsin, et pean selle tegema.

Kas usute, et vabastasite oma medaliga siin Tokyos teised Eesti sportlased pingest?

Olümpial võistelda on raske, sest ikka oodatakse medalit. Sa tuled olümpiale ja tead, et inimesed loodavad su peale, inimesed vaatavad matše, elavad sulle kaasa. Ja kui sa ei suuda medalit saada, on see raske – sa ise ka ju tahad! Sa tunned seda koormat oma õlgadel. Loodan, et kergendasin teiste koormat.

Samuti loodan, et medal andis naiskonnakaaslastele teisipäevaks (siis toimub võistkonnavõistlus - toim) tõuke teha midagi ilusat.

Kellele läheb esimene kõne?

Eks ikka perele. Elukaaslasele, lapsele, emale – kõigile lähikondlastele, keda tahaks näha ja kellega rääkida.

Tulite kolm aastat tagasi Euroopa meistriks. Kas vahepealsel ajal on olmnud painet ka, et medalit ei tulnud?

Ma ei saa öelda, et see oleks painanud. Vahepeal võitsin MK-etapi Barcelonas. Ma ikkagi ootasin, lootsin kogu aeg, tahtsin… Kahjuks kaotad rohkem, kui võidad. Kõik vehklejad tulevad saali võidumõtetega. Ikka on raske, kui lähed saali ja medalit ei tule. Aga see motiveerib tööd edasi tegema.

Mille poolest erineb olümpiamedal teistest?