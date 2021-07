PM TOKYOS ⟩ Ellermann võitles olümpiadebüüdi järel rõõmupisaratega: me tegime ajalugu

«See on lihtsalt nii võimas tunne. Jah, täna sõit ei õnnestunud ja tulid sisse kallid vead. Need tulid sellistes kohtades, kus ma ei osanud oodataki. Hakkasin natukene riskima ja tahtsin galoppi lõpuni pikendada, aga sealt tuli eksimus sisse. See ehmatas ära, paar harjutust ei tulnud just hästi välja. Olen nüüd kogemuse võrra rikkam,» rääkis Ellermann olümpiadebüüdist.

Kõik tehtud vead võtab Ellermann enda peale. «Ma ei olnud stardi eel närvis, aga tahtsin lihtsalt särtsakamalt sõita. Minu mära on muidu tunduvalt särtsakam, aga kuumus on oma töö teinud. Ta ei olnud varem lennukiga lennanud, tal oli vaja kogu protsessist taastuda. Aga ta taastus ära, seega võtan vead puhtalt enda peale. Mina pean paremaks saama,» lausus ta.

Viimastel päevadel on Ellermanni kirjakasti laekunud ohtralt toetavaid sõnumeid, sest Eesti ratsapere elab tema tegemistele täiel rinnal kaasa. «Olen oma rahva ees nii tänulik. Olen saanud nii palju kirju, et pole isegi jõudnud kõiki läbi lugeda, palun selle eest vabandust. Toetus on olnud mega-mega suur. Oleme nüüd ajalugu teinud, minu jaoks on see nii…,» katkestasid rõõmupisarad Ellermanni lause.