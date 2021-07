PM TOKYOS ⟩ Treener Novosjolov: pronksimatš oli päeva väärtuslikem, sest Katrina suutis end raskes seisus kokku võtta

Lehis ja Novosjolov alustasid koostööd kaks aastat tagasi ning ühine edu kohe kiirelt ja kergelt ei tulnud. Millisena iseloomustab paari aasta eest veel sportlasena olümpiamõtteid mõlgutanud Novosjolov teekonda medali poole?

«Minul on nägemus, mida Katrina edu saavutamiseks vajab. Et ta ise ka sellest aru saaks, tuleb katsetada, proovida, tegutseda. See nõuab aega. Edu võti seisneb selles, et Katrina võttis informatsiooni hästi vastu ja ta suudab ka rasket tööd teha. Vastasel juhul ei tule midagi, ükskõik kui tugev treener su kõrval ka on,» ütles Novosjolov.

Kui lähedal on 26-aastane Lehis sellele, millisena juhendaja teda vehklejana näha soovib? «Ta juba on selline vehkleja, kes suudab võidelda ükskõik mis värvi medali eest. Küsimus on väikestes detailides, mida on vaja lihvida, parandada. Kui võidad täna ühtemoodi, ei tähenda see, et sama asi läheb sama vastasega läbi ka järgmisel päeval. See on pidev eneseleidmine, eneseareng,» vastas Novosjolov.

Olümpiavõistlust hinnates alustas ta algusest. «Olümpiaeelne laager näitas, et liigume tõusvas joones. Olid kõik märgid, et Katrina saavutab hea vormi. Kuid esimene matš on alati raske, eriti olümpial.

Ta suutis sellest olukorrast välja rabeleda. Kas see matš meeldis mulle? Absoluutselt mitte, sest see oli krobeline, ta ei avanud ennast, ei teinud seda, milleks on võimeline. See oli puhas võitlus iseendaga ja seda suutis ta teha suurepäraselt.

Järgmises matšis teadis Katrina väga hästi, mida ta tahab seal teha, ja tegi seda väga hästi. Ta ei lasknud vastasel teha asju, mida too tahab. Isegi passiivseks jäädes tegi Katrina seda meelega.

Jah, ta võitis kaks matši väga kindlalt. Aga see ei näita vehklemise kogu iseloomu. Kui lased eduseisus olles end korraks lõdvaks, on sel tasemel vastased suutelised matši ümber pöörama.

Poolfinaal oli valus, aga vastane oli väga tugev. Võib-olla suutis vastane end psühholoogiliselt veidi paremini ette valmistada. Tunnen Ana Maria Popescut isiklikult. See, kuidas ta suhtub asjadesse ja neid teeb, on see kõrgem pilotaaž. Katrina ei jää talle oskuste ja talendikuse poolest alla. Aga väga suurt rolli mängivad kogemused. Neid on Katrinal veel võimalik juurde saada.