Ajaloo esimest rula olümpiamedalit asub püüdma Simple Sessioni võitja

20-aastase Jagger Eatoni kõrval on Eesti aja järgi kell 02:30 algaval meeste tänavasõidul soosikute seas ka 2017. aastal Simple Sessionil hõbemedalile tulnud jaapanlane Yuto Horigome ning 2013. ja 2014. aastal Eestis teise koha saanud Kelvin Hoefler Brasiiliast. Meeste tänavasõidu finaal algab Eesti aja järgi kell 6.25 pühapäeva hommikul.

Naiste tänavasõidu olümpiavõitja selgitatakse päev hiljem ning seal on üheks favoriidiks mitu korda Tallinnas võistelnud brasiillanna Leticia Bufoni.

Tänavasõidu võistlus toimub tänavat meenutaval rajal, kus on trepid, käsipuud, äärekivid, pingid, seinad ja nõlvad. Võistlejad kasutavad neid rajal mitmesuguste oskuste ja trikkide demonstreerimiseks. Hindamisel võetakse arvesse trikkide raskusastet, kõrgust, kiirust, originaalsust ja sooritust.

Tänavasõidus osalevast 20 mehest on Simple Sessionil aegade jooksul sõitnud 8 võistlejat, samas kui pargisõidu 20 startijast on siin võistelnud 6, mitmed neist on Eestis ka poodiumil seisnud.