PM TOKYOS ⟩ Endrekson: eelsõit oli täielik košmaar, ma ei tundud seda paatkonda äragi

Vahesõidu, millest pääses finaali kaks paremat, võitis Suurbritannia. Eesti paatkond koosseisus Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja ning Jüri-Mikk Udam pidas kuni viimaste meetriteni tulist heitlust Hiinaga.

«Korra ikka kiskus hapuks,» tunnistas Raja. «Hiinlased püsisid ja püsisid. Panime kogu aeg peale, aga nemad püsisid. Oli kahtlus ja lootus, et finišina nad ei suuda, sest ilm oli raske ja nõudis võimast füüsilist pingutust.»

Eesti suutis Hiinast mööduda viimase 50 meetri peal, edestades neid finišis 0,34 sekundiga. Sõidu võitnud Suurbritanniale kaotas meie neljapaat 0,61 sekundiga. «Punaste poide juures nägin, et me pole Hiinast ees. Mingi hetk pidin veel korra vaatama ja ikka ei olnud. Siis polnud enam vahet, tuli suruda ja lasta finišijoonel rääkida,» sõnas Raja ning tunnistas, et kindlustunne finaalkoha üle saabuski alles lõpujoone järel.

Viiendatel olümpiamängudel võistlev Endrekson polnud sõidu ajal kindel, kas hiinlastel ongi nii hea minek või nad bluffivad. «Seal polnud muud teha, kui neile järele minna. Oli lootus, et väsimuse pealt võivad nad eksida. Võib-olla nad eksisidki, aga meie koostöö sujus tõusvalt ja suutsime neile järele võtta. Lõpuks läks asi täiesti viimaste meetriteni.»

Meeste pingutus oli sedavõrd suur, et maismaale jõudes andis 27-aastase Udami keha kuumusele alla ning ta viidi arstide hoole alla. «Kui viimati teda nägin, siis ta suhtles kilekotiga,» viskas Endrekson nalja, andes sellega ühtlasi mõista, et midagi hullu lahti pole.

Raja lisas, et paadist astus Udam välja omal jalal, kuid õige pea läks ta oksendama. «Ma ei kadesta teda, oksendamine on kehale veel üks megapingutus. Aga ta oli juba täiesti adekvaatne ja taastunud. Ise tunnen ka, et kuuma käest pääsedes taastus keha päris kiiresti ära.»

Finaalkoha kindlustamiseks tehti suur töö ära laupäevasel tehnilisel treeningul, mille jooksul suutis neljapaat leida vajaliku rütmi ja koostöö. «Eelsõit oli täielik košmaar. Ma ei tundnud seda paatkonda äragi,» põrutas Endrekson.

Ta selgitas, et olümpia avastardis puudus neljapaadil vabajooks. See tähendab, et sõudjad ei suutnud tõmbe lõpus paati vabaks lasta ning murdosasekundilise puhkepausi ajal hoopis kulutasid end. «Esimesed 1000 meetrit kulutasime ikka päris palju ning kui panna oli vaja, siis polnud enam midagi panna. See mõjutas ka psühholoogiliselt, sest kui kuskilt lonkab, siis pole võimalik enam midagi teha,» selgitas Endrekson.

Täna oli neljapaadil see vabadus olemas, kuigi esimesed 25 tõmmet olid Endreksoni hinnangul kriitilised. «Seal oli roolimisteema ka, korraks kaldusime poide poole, aga edasi läks kõik hästi. Esimesed 250 meetrit ongi alati kõige raskemad.»

Nagu spordis ikka, algab iga võistlus nullist. Seda kinnitasid ka sõudjad, kes tulevad uuesti rajale teisipäeval toimuvas medalisõidus. «Loodetavasti on ilmaolud kõigil radadel võrdsed. Tänane sõit oli eelsõidust aeglasem. Ei tea, kuidas poolakad sõidaksid 20 sekundit aeglasemat sõitu. Meie sõit läks paremaks ja tahaks arvata, et saame veelgi paremini,» oli Raja lootusrikas.

Vaata, mida rääkisid sõudjad Kanal2-le:

Kaspar Taimsoo

Allar Raja