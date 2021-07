Lehise medalivõit sundis EOK presidenti Tokyos kehtivaid reegleid rikkuma

Sõõrumaa elas sarnaselt teistele Eesti olümpiadelegatsiooni liikmetele Lehisele kaasa tribüünidel. Kuulda oli ka palju toetushõikeid, kuid tegelikult pole need sugugi lubatud.

«Peale sellist keerulist spordiaastat võita esimesel medalipäeval kohe medal, on suur tänu ja kergendus kogu Eesti spordile.

Tegelikult ei tohi Tokyo olümpiarajatistes (omadele toetuseks) hõisata ka. Me natuke rikkusime seda kehtivat korda. Olukord on keeruline, aga mis saaks olla parem algus olümpiamängudele,» sõnas Sõõrumaa.

EOK president kommenteeris ka avatseremoonia õhkkonda. Nagu arvata võis, polnud see võrreldav eelmiste olümpiamängudega. «Olen käinud viitel olümpiamängudel. Inimesed ei oska olla. Keegi ei taha rõõmustada, kuna olukord tundub kurb, keegi ei tea, kuidas käituda. Võltstunnete peitmine käib, selline oli läbiv toon (avatseremoonial),» lausus Sõõrumaa.

Olümpiamängudel on tavaks saanud, et Eesti sangareid tänatakse kohe võistluspaigas, kuid Tokyos nõnda ei lähe. Kehtivad reeglid ei luba lihtsalt midagi tähistada. «Kindlasti me täname kõiki, kuid sellega ootame Eestisse tagasi jõudmiseni,» lõpetas EOK president.