HOMME OTSEPILT ⟩ Kas Mustal õnnestub Tokyo olümpial võidurõõmu tunda?

Abianiga (BWF 51.) on Must (BWF 92.) varasemalt kohtunud kuuel korral, kuid võitnud vaid ühe mängu. «Võib öelda, et tema stiil ei sobi mulle. Oleme korduvalt mänginud, olen saanud mõne võidu ning tema vastu on võiduvõimalus ka olemas, aga seda teoks teha pole kerge,» tunnistas eestlane ette olümpiaturniiri algust.

Nii Must kui ka Abian kuuluvad olümpial N-alagruppi, kust leiab veel Rio olümpiavõitja ja kahekordse maailmameistri Chen Longi. Hiinlasega madistas Must juba pühapäeval ning jäi nimekamale vastasele kindlalt 0:2 (10:21, 9:21) alla .

Must tunnistas pärast kohtumist, et vastase tase käiski talle lihtsalt üle jõu. «Ma ei saanudki endale mugavat mängu mängida, sest tase oli nõnda kõrge. Mulle sobib, kui pall on veidi rohkem mängus, aga pidin kogu aeg riskima. Ta on väga tugev nii löögitugevuses kui ka võrgumängus. Olin sunnitud tegema rohkelt vigu, aga see tuli pigem tema kõrgest tasemest,» kommenteeris Must.