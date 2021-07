HOMME OTSEPILT ⟩ Kristin Kuuba hakkab Tai esindajaga heitlema edasipääsu pärast

«Ta on Tai teine number, maailmas 14.-15. Tegemist on väikese, kiire ja hea käega mängijaga,» iseloomustas Kuuba enne olümpiaturniiri algust eeldatavalt raskemat alagrupivastast. Peruu sulgpalluri Daniela Maciase alistas eestlanna esmaspäeval 21:19, 21:13.

«Võtmesõnad on eneseusk ja mängukvaliteet. Et ma usaldaksin ennast, kasutaksin erinevaid lööke. [Maciase vastu] jäi löögiarsenal vahepeal veidi ühekülgseks, ma ei kasutanud kõiki lööke, mida valdan. [Ongbamrungphani vastu] pean tooma kõik relvad välja, muidu pole võita võimalik,» rääkis Kuuba pärast Maciase alistamist, mida teha, et Tai esindajast jagu saada.

Tokyo olümpia sulgpalliturniiril saavad üksikmängudes play-off'i ainult alagruppide võitjad. Gruppe on nii naistel kui ka meestel 14. Vähemalt alagrupi teine koht on Kuubal kindlustatud ja see tähendab, et kui ta ka Ongbamrungphanile kaotab, tähendab see mängude kokkuvõttes 15. koha jagamist.