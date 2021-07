Popovich: kõlab eneseimetlusena, kui arvate, et ameeriklased võidavad lihtsalt palli veeretades

«Kui mängu kaotad, siis sa pole üllatunud, oled pettunud. Selline lugupidamatu jutt Prantsusmaa meeskonna kohta, nagu me oleksime neid pidanud 30 punktiga võitma... Nad on paganama hea koondis. Neil on suurepärased treenerid, NBA mängijad, teisi talendikaid Euroopa mängijaid ka,» rääkis Popovich pressikonverentsil.

Ühtlasi lõppes kaotusega USA 25 mänguline võitudejada olümpiamängudel. See sai alguse juba 2004. aasta Ateena mängudel. Popovich toonitas veel kord, et tema meelest polnud prantslastele alla jäämine üllatus.

«Ma ei näe, et see oleks olnud üllatus. See : kõlab eneseimetlusena, kui arvate, et ameeriklased võidavad vaid palli veeretades. Peame vaeva nägema nagu kõik teised. Nad mängisid need 40 minutit paremini kui meie,» ütles Popovich lõpetuseks.