Taas triumfeerinud korealannad tõusid olümpial uskumatult elitaarsesse seltskonda

Lõuna-Korea trio An San, Jang Minhee ja Kang Chae-Young oli naiskondliku vibulaskmise finaalis 6:0 tulemusega üle Venemaa olümpiasportlastest ning see tähendabki, et Lõuna-Korea naisvibulaskjad on sel alal poodiumi kõrgeimale astmele tõusnud alates 1988. aasta Souli mängudest.