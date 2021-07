Ei seksualiseerimisele! Saksa sportlased tegid olümpial jõulise žesti

Saksa kvartett Sarah Voss, Pauline Schaefer-Betz, Elisabeth Seitz ja Kim Bui kandis pikka kostüümi esimest korda juba neljapäevases trennis. «Me tahtsime näidata, et iga naine, iga inimene, võiks ise otsustada selle üle, mida ta kannad. See ei tähenda siiski, et me ei taha enam tavapärast trikood kanda. Aga me teeme otsuseid sõltuvalt sellest, kuidas ennast tunneme,» sõnas oma kolmandatel mängudel osalev Seitz siis.

Pühapäevasel kvalifikatsioonivõistlusel sai sakslannasid taas pikas kostüümis näha. «Naisena kasvades on kohati väga keeruline harjuda sellega, kuidas su keha muutub. Me tahamegi lihtsalt veenduda, et kõik tunneksid ennast mugavalt ning näidata kõigile, et inimene võib kanda midaiganes ta soovib, kuid näha välja jätkuvalt imeline. Vahet pole, kas ta esineb siis pikas või lühikeses kostüümis,» selgitas Voss.

Võimlemist on viimasel paaril aastal raputanud järjepanu erinevad ahistamis- ja vägistamisskandaalid, mis paljude hinnangul on seotud just sportlaste kostüümidega ning millest tulenevalt on sportlaste kaitsmiseks võetud kasutusele mitmeid uusi reegleid ja turvameetmeid.