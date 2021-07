PM TOKYOS ⟩ Kregor Zirk: öösel oli närv sees, ma ei maganud hästi

«Peab olema rahul selles suhtes, et jõudsin olümpiadebüüdil poolfinaali,» võttis Zirk oma trumpala võistluse kokku. «Alati oleks tore jõuda finaali, aga ka nii oli päris hea. Arvan, et sain pingega enam-vähem hakkama.»

Ta nentis, et hommikuti on alati natuke raskem ujuda, keha on uimasem. Eile oli minek kergem. «Täna oli poole peal tunda, et lõpp võib minna natuke raskeks.»

Mõni päev tagasi, võistluse eel antud pressikonverentsil Zirk veksleid välja ei hõiganud, kuid on tegelikult väga heas vormis. Ta selgitas: «Pidin jääma realistlikuks. Sel hooajal on mul igal võistlusel olnud eesmärgiks A-norm. See väga ei töötanud minu peal, et keskendusin ainult eesmärgile. Siin üritasin mõelda sellele, mida pean tehniliselt ja taktikaliselt tegema. Teadsin, et kui teen asjad ilusti ära, on poolfinaali jõudmine reaalne.»