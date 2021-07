PM TOKYOS ⟩ Olümpia valmistub Eesti mõistes suureks tormiks: oodata on koledat ilma

Erinevalt maavärinatest on ilmateadlastel võimalik tormide liikumist ette ennustada. Prognooside kohaselt peaks Nepartak rannikule saabuma teisipäeval kohaliku aja järgi kell 9 (Eesti aja järgi kell 3). Kuigi mitmel puhul on räägitud Tokyot tabavast orkaanist, siis tegelikult taifuuni kese olümpialinna ei jõua. Küll aga on oodata tormi, mida võib Eesti kontekstis nimetada suureks.

Tänaseks on olümpiakülast kokku korjatud kõik esemed, mis võiks tuulega lendu minna. Suurematel riikidel, näiteks Hollandil ja Suurbritannial, oli privileeg püstitada olümpiakülla vaba aja veetmise alad ja välijõusaal. Trenažööre pole veel ära viidud, kuid need on kilesse mässitud. Kergemad esemed – lipud ja toolid – on aga pildilt kadunud.

Korraldajad on Eesti olümpiadelegatsioonile öelnud, et «oodata on koledat ilma», aga eraldi käitumisjuhendit jaganud ei ole. Seega suuremat paanikat pole tormihoiatus suutnud olümpiakülas tekitada.

Peavalust pole korraldajatel siiski pääsu, sest nii mõnegi spordiala ajakava tuli ümber mängida. Juba eile saabusid teated, et sõudevõistlused lükatakse päeva võrra edasi. Niisiis tuleb meie neljapaadil medalisõiduks kanalile tulla teisipäeva asemel kolmapäeval. Pigem on see uudis tervitatav, sest finaalkoht tuli eestlastele suure pingutusega ning üks lisapäev taastumiseks võiks medališansse suurendada.

Samuti tõmbab torm alla temperatuuri ning muudab rannikult üle käies ilmastikutingimused vähemalt mõneks ajaks inimlikumaks. Esimesi märke Nepartaki saabumisest on juba näha. Taevasse on saabunud tumelillad pilved ning meri lainetab tavapärasest rohkem.

Sõudevõistlused pole muidugi ainsad, mille ajakava tuli tormi tõttu ümber mängida. Edasi lükati ka vibulaskmise teisipäeva pärastlõunane sessisoon. Kusjuures, vibuspordi 121-aastase olümpiaajaloo jooksul on see esimene kord, kui võistlused tuli edasi lükata. Reena Pärnatit muudatus ei puuduta, tema asub võistlustulle jätkuvalt neljapäeval Eesti aja järgi kell 6.45.

Huvitaval kombel pole korraldajad edasi lükanud teisipäeval kavas olevat naiste triatloni, kus oma stardi teeb eestlanna Kaidi Kivioja. Erinevalt sõudmisest toimub triatloni ujumine kinnisemas sopis ning võistlustele antakse start kaks ja pool tundi enne tormi saabumist. Korraldajad on praegu veel enesekindlad, et võistlus saab enne suuremat marutuult peetud ega pea vajalikuks seda edasi lükata.

Üldiselt käib ajakavade muutmine ikka spordi juurde ning selleks oldi valmis ka olümpial. Olümpiakomiteedele annab see muidugi tööd juurde, sest kui torm peaks jääma kauemaks – prognooside kohaselt rahuneb ilm siiski kolmapäevaks –, ja võistlusi lükatakse edasi, tuleb ka sportlast tagasilende muutma hakata.