Naiste esimese rulasõidu olümpiakulla võitis 13-aastane Momiji Nishiya

Naisrulatajate olümpial osalemises nähakse murrangulist momenti. Näiteks osales mängudel rulamaailma suurkuju Leticia Bufoni, kelle isa murdis lapsepõlves neiu rula puruks, et tütar selle spordialaga ei tegeleks. Rula olümpiale jõudmisega loodetakse kasvatada kõikide naiste ja tütarlaste julgust spordis tippu pürgida.

«See muudab kogu mängu. See avab paljudele vähemalt ühe ukse. Paljudel lastel on oma vanematega olnud sarnaseid vestlusi, kes on tahtnud rulatamisega algust teha,» rääkis USA rulataja Mariah Duran.