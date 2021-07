Skandaal Venemaal: olümpia asemel näidati telekanalites sõjaväeparaadi

Ajakirjanik Aleksei Adamov tõi kriitilises artiklis välja, et enamus olümpiaaladest tõusevad aktuaalseks iga nelja aasta tagant. Paraku ei pääsenud Tokyos mitmed Venemaa sportlased isegi viivuks teleekraanile.

Adamov mõistab, et ka sõjaväeparaad oli oluline ülekanne, kuid tema arvates pole imestada, et viimaste küsitluste andmetel ei oska 97 protsenti venelastest öelda ühegi sportlase nime, kes Tokyo olümpial võistleb. «Ma tahan lihtsalt küsida, kas me oleme spordiriik või mitte?» põrutas ta lõpetuseks.