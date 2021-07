Pühapäeval teatas ROK, et sportlased võivad poodiumil pooleks minutiks maskid eest võtta ja piisavat distantsi hoides fotograafidele poseerida . Samas on mitmeid sportlasi märgatud maskita oluliselt kauem, mõned vilistavad reeglitele täielikult.

«Me ei saa sportlastel lubada juubeldamist, kuid me lubame neil maskid eemaldada pooleks minutiks, et neist saaks teha fotod. Usun, et kõik mõistavad, et sellisel moel on viiruse risk väga-väga madal. Kahjuks aga uut reeglit ei täideta,» ütles ROKi esindaja Mark Adams.