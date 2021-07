PM TOKYOS ⟩ Kristin Kuuba avamatšist: mängisin alla keskmise, aga sain pinged maha ja homme pole enam midagi kaotada

Avageimis jäi 24-aastane eestlannast olümpiadebütant mõnepunktilisse kaotusseisu, kuid suutis viimased punktid kallutada enda kasuks. Teise geimi keskpaigast näitas ta hoopis kindlamat mängu, pääses ette juba 18:9 ega andnud edu käest.

«Kindlasti polnud täna minu parim päev, oli alla keskmise mäng. Olen õnnelik, et suutsin võita kahes geimis. Energiat on homseks väga vaja, homme on teisest puust vastane,» ütles Kuuba Eesti lehemeestele.

«Tegin lihtsaid vigu, mida ma tavaliselt suurt ei tee, tuli palju. Aga täna sellest piisas. Homme selliseid vigu teha ei tohi, nendega pole homme lootustki,» vaatas ta alagrupi esikohamängu poole.

Teisipäeval Eesti aja järgi kell 12.40 kohtub Kuuba tailanna Busanan Ongbamrungphaniga (maailma edetabelis asuvad nad vastavalt 51. ja 13. kohal), kes laupäeval andis Maciasele kahe geimi peale kokku 13 punkti.

Veel tänasest mängust. Esimeses geimis suunas Kuuba palju lööke vastasele tagakäe alla, aga suur osa neist lendas auti, mis hoidiski mängu tasakaalus. Kas tuul puhub saalis? «Ma ei teagi. Ma ise ei tundnud, et tuul puhunuks, aga väga palju palle kippus sinna auti minema, natuke keerasid ära. Midagi ikkagi siin puhub. Pean ise kontrollitumalt mängima, suunama palle mõni sentimeeter rohkem väljakule.»

Kanal 2-le antud intervjuus lisas Kuuba, et ei jäänud palju puudu, et esimene geim võinuks minna teistpidi.

Kuuba sõnul ta mängu käigus seda tegigi. Samuti püüdis ta teises geimis vastast rohkem survestada, sest esimeses suures plaanis ootas tolle eksimusi. «Vastane veidi ka üllatas mind. Tal pole tagant tugevat lööki ja püüdsin teda hoida tagajoone lähistel, kuid ta suutis sealt üllatavalt hästi välja tulla. Minu löögid kippusid aga vahepeal lühikeseks jääma ja siis läheb mul endal väga raskeks.

Kui lasen tal rohkem tööd teha, on mul selle võrra lihtsam. Teises geimis tundsin end juba paremini, pinged olid maas ja sain oma mängu tööle.»

Mida teha, et homme Ongbamrungphanist jagu saada? «Peaksin kindlasti mängima paremini kui täna ja arvan, et olen selleks võimeline. Võtmesõnad on eneseusk ja mängukvaliteet. Et ma usaldaksin ennast, kasutaksin erinevaid lööke. Täna jäi löögiarsenal vahepeal veidi ühekülgseks, ma ei kasutanud kõiki lööke, mida valdan. Homme pean tooma kõik relvad välja, muidu pole võita võimalik,» teab Kuuba.

Tema üldine enesetunne on Tokyos oldud aja jooksul väga hea ning nüüd on hea edasi minna: «Väga hea, et esimene mäng oli Peruu naise vastu. Sain esimese mängu pinged maha. Üks mäng on võidetud ja mitte midagi kaotada ei ole.»

Tokyo olümpia sulgpalliturniiril saavad üksikmängudes play-off'i ainult alagruppide võitjad. Gruppe on nii naistel kui ka meestel 14. Vähemalt alagrupi teine koht on Kuubal kindlustatud ja see tähendab, et kui ta ka Ongbamrungphanile kaotab, tähendab see mängude kokkuvõttes 15. koha jagamist.