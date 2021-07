PM TOKYOS ⟩ Kristin Kuuba avamatšist: palju polnud puudu, et esimene geim võinuks teistmoodi minna

24-aastase Kristin Kuuba debüüt algas võidukalt, kuigi avageimis jäi eestlanna mõne punktilisse kaotusseisu. «Mängu algus oli närviline. Kogu mäng oli närviline. Kindlasti ei olnud täna minu parim mäng, alla keskmise. Õnnelik, et suutsin OM-debüüdi kahes geimis võita, olin närvis, lihtsaid vigu oli palju. Palju polnud puudu, et esimene geim võinuks teistmoodi minna. Homme on teisest puust vastane,» ütles ta intervjuus Kanal 2-le.

Nüüd on aga Kuubal pinged maas. «Suur saal, muidu ei mängi sellises. Esimene mäng olümpial on mängitud, homme lihtsam mängida. Teise geimi teine pool, võtsin ohjad enda kätte, juhtisin ise mängu. Vahepeal tema juhtis, mina tagusin palli lihtsalt tagasi. Pean rohkem initsiatiivi haarama. Teine geim oli juba lihtsam,» lisas ta.

Teisipäeval kohtub Kuuba tailanna, turniiri kuuenda asetusega ja maailma 13. numbri Busanan Ongbamrungphaniga. Kuuba usub, et tal on tugeva vastase vastu omad võimalused. «Jah, heal päeval on võimalus. Ma olen sel aasta top15 mängijatele kolmes geimis tasavägiselt kaotanud. Mul on homme võimalused. Ma loodan, et suudan head vormi ja parimat mängu näidata. Loodan, et olen selleks võimeline.»