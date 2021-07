PM TOKYOS ⟩ Väärika olümpiadebüüdi teinud Zirk: ma ei arvagi, et peaksin praegu karjääri tipus olema

Enda eelujumise lõpetas Zirk ajaga 1.57,26 viiendal kohal. Olümpia poolfinaali viinuks aeg 1.55,96, mis tähendanuks talle juba 0,67-sekundilist rekordiparandust.

Zirk on nendel olümpiamängudel võistelnud nüüd kolmel distantsil. 400 m kroolis püstitas ta isikliku ja teenis 15. koha, 200 m krooli eelujumises tuli jällegi isiklik, pääs poolfinaali ja 13. koht.

Kuigi olümpiadebüüdi 13. koht kõlab igati väärika tulemusena, kõlas vahetult pärast 200 m krooli poolfinaali Zirgi häälest kerge pettumus. Miks? «Ujumine on hästi lihtne – puudutad seina ja näed aega. Olen üldiselt natukene tundlikum selliste asjade suhtes. Kuna poolfinaali aeg oli pool sekundit aeglasem kui eelujumises, siis see häiris mind. Kuid kui treeneri juurde jõudsin ja asja läbi arutasin, oli meeleolu juba okei,» selgitas ta.

Teisisõnu, teda häiris aeg, mitte koht. «Treener ütles, et kui oleks sama ajaga edasi saanud, siis poleks ma ju pettunud. Esimest intervjuud andes oli lihtsalt hetkeemotsioon selline. Kuna olin ka enda vahetuse viimane, siis see pole just kõige parem vaatepilt ja tekitas kahetisi emotsioone. Kui rahulikult analüüsida ja lõpptulemust vaadata, on kõik väga hea,» sõnas ta.

Ühe stardi teeb tartlane Tokyos veel, kui asub 29. juulil võistlustulle 100 m liblikujumises. Senise olümpiakogemusega jääb ta rahule. Kõik on enam-vähem selline, nagu ta aimata oskas. «Midagi sellist ma ootasingi. Kui olümpiale kohale jõuad, on kõik muidugi natukene teistmoodi. Mingid pisiasjad, näiteks söökla on nii tohutult suur, et seda ei suuda ette kujutada. Olümpia on mulle olnud eelkõige kogemuste saamine ja olümpiameluga harjumine, kasvõi intervjuude andmine. See mixed zone on siin tohutu. Üritan selle kõik endaga tulevikku kaasa võtta,» lausus Zirk.

Mõistagi peab ta tuleviku all silmas 2024. aasta Pariisi olümpiamänge. «Ma ei arvagi, et ma peaksin praegu karjääri tipus olema. Näen päris mitut kohta, kus saan veel areneda ja vanusevaru on veel ka. Loodan Pariisis veel parem olla.»

Ka treener Tom Rushton on hoolealuse sooritustega olümpiabasseinis rahule jäänud. «Ta soovitab mul seda kogemust ära kasutada. Ütles, et ole nagu švamm ja tõmba kõik endasse, sest see on ideaalne võimalus kogemuste saamiseks. Poolfinaal oli realistlik eesmärk ja täitsime selle. Esimese olümpia kohta väga hea,» avaldas Zirk treeneri tagasiside.