PM TOKYOS ⟩ USA noortekoondisega MMi võitnud jänki täitis unistuse Sloveeniaga

«Imeline! Me kõik oleme siin esimest korda, aga tegime kohe väga ilusa ja tugeva esituse,» rõõmustas tsenter pärast enda ja Sloveenia koondise olümpiadebüüti intervjuus Postimehele.

«Minuga võeti paar kuud enne olümpia valikturniiri ühendust ja küsiti, kas sooviksin mängida. Olin nõus, nad andsid mulle passi ja olen rahul, et niimoodi läks,» avas Tobey tausta.

Muide, Virginia ülikoolis õppinud ja mänginud pallur võitis 2013. aastal USA U19-vanuseklassi koondisega MM-tiitli. Samas tunnistab Tobey, et sai juba toona aru, et ülitihedas konkurentsis on meeste rahvusesindusse jõudmine põhimõtteliselt võimatu.