Suurbritannia kuldmedalist: olen uhke, et olen samal ajal gei ja olümpiavõitja

Daley võistlusjärgne pressikonverents kujunes väga emotsionaalseks ja mees avaldas, et ta on üle elanud raske lapsepõlve. «Kui olin noorem, siis tundsin end pidevalt üksikuna ja teisest eemale jäetuna. Tundsin, et ma pole selle ühiskonna jaoks piisavalt hea.

Nüüd loodan, et LGBT noored, kes mind näevad, saavad aru, et nad pole üksi. Ütlen teile, et olete kõigeks võimelised ja suur perekond on teie selja taga,» ütles Daley.

«Ma olen uhke, et olen samal ajal gei ja olümpiavõitja. See annab mulle palju julgust, sest noorena arvasin, et ma ei saavuta elus mitte midagi, sest olen gei,» jätkas ta.