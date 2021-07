Selgus, miks jäi Doncicil olümpiarekord jahtimata

Doncic ise hiilis meediatähelepanust kõrvale ning kommentaare ei jaganud. Küll aga rääkisid pressikonverentsil tiimiliikmed. Peatreener kinnitas, et Doncic ise soovis puhkama minna. «Ma proovisin teda tagasi mängu saada. See näitas tema iseloomu. Ta tuli siia, et teha midagi Sloveenia jaoks, mitte ise endale. Ta näitas seda kogu tiimile. See on suurepärane näide,» vahendas Reuters Sekulićit.