Tokyo olümpia koroonajuhtumite arv tõusis 155 peale

Kokku on Tokyo olümpial positiivse proovi andnud praeguseks juba 18 atleeti. Teadaolevalt on koroonaviirus jõudnud USA, Tšehhi, Lõuna-Aafrika Vabariigi, Tšiili, Hollandi ning Saksamaa koondise ridadesse.

Juba eelmise töönädala lõpus kolmekohaliseks tõusnud koroonajuhtumite üldarv on tänase seisuga siis 155. Teada on ka see, et 79 neist on seotud mittejaapanlastega.