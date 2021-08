Tokyo olümpia koroonajuhtumite arv tõusis 404 peale

Küll on Tokyos kokku praeguseks positiivse proovi andnud 29 atleeti. Teadaolevalt on koroonaviirus jõudnud USA, Tšehhi, Lõuna-Aafrika Vabariigi, Tšiili, Hollandi, Saksamaa, Kreeka ja Itaalia olümpiakoondise ridadesse.

Juba juuli viimasel nädalal kolmekohaliseks tõusnud koroonajuhtumite üldarv on tänase seisuga 404. Teada on ka see, et 142 näol neist on tegemist riiki spetsiaalselt olümpiamängudeks reisinud inimesega. Protsentuaalselt see liiga suur arv siiski pole, sest piiri tagant lendas mängude tarbeks Jaapanisse 42 481 akrediteeritud inimest.