PM TOKYOS ⟩ Peatreener Kaaberma: tüdrukud toetavad üksteist ja šanss on meil finaalis olemas

«Seitse võistkonda peale Hongkongi on kõik enam-vähem võrdsed. Meie kaasa arvatud,» sõnas juhendaja Kanal 2 eetris hetkel, kui polnud selge, kas Eestile tuleb kullamatšis vastu Hiina või Lõuna-Korea. Praeguseks on selge, et eestlannade finaalivastaseks on korealannad, kuid Kaaberma lisas, et Eestil on igal juhul šanss mõlema vastu.

Kirjutava pressi esindajad soovisid Kaabermale medali puhul õnne, kuid pealik tõrjus viisakalt, öeldes, et töö on veel ees. «Puhkame ja siis anname Koreale lahingu. Finaalini jääva aja jooksul (neli ja pool tundi - toim) pole midagi põleda. Nii palju, kui võimalik, on juba läbi põletud,» lausus Kaaberma muheldes.

»Tüdrukutel kogemusi jätkub. Kõige tähtsam on taas hästi vehelda ja siis tuleb ka tulemus. Eelmisel olümpial Rios olid kolm võistkonda teistest üle. Nüüd võidab see, kelle vaim on värskem ja kes usub endasse rohkem.»

Avamatšis Poolaga jäi Eesti kaotusseisu, kuid võitis lõpuks 29:26. Poolfinaalis Itaaliaga juhiti algusest peale ja võideti 42:34, ehkki vahepeal lasti 11-torkelisest eduseisust vastased tükk maad lähemale.

«Põhimõtteliselt oli alguses pinge üleval. Olid kohad, kus me ei saanud matši kõige paremini sisse. Aga tähtis on see, et ei antud alla. Olümpia esimene kohtumine ongi selline, aga saime oma vaimu ja klassiga Poolast jagu. Poola oli päris kõva pähkel.

Ka matšis Itaaliaga tekkis närvilisi hetki, kuid tüdrukud pidasid vastu. Võistkonna vaim on väga hea. Tüdrukud toetavad üksteist. Kõigil on äravajumisi olnud, aga see ongi vehklemine - kõik matšid ei saa plussi jääda,» lausus Kaaberma.

Esimeses matšis oli ankrunaiseks Julia Beljajeva, teises individuaalturniiri pronksinaine Katrina Lehis. Peatreener selgitas valikuid: «Katrinal oli individuaalturniiri väsimus veel peal. Põhimõtteliselt polegi meil praegu ankrunaist välja kujunenud nii nagu mõni aasta tagasi oli Irina Embrich. On proovitud üht ja teist, on olnud nullaasta ning kellelgi pole viimase matši vehklemiseks suuri kogemusi. Viimastel võistlustel oleme proovinud kõiki kolme tüdrukut ja nad kõik on viimase matši vehklemiseks valmis.»