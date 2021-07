PM VIDEO ⟩ Kolmikvõidu noppinud Šveitsi ratturid tegid Tokyos ajalugu

«Keegi ütles mulle enne võistlust, et kesiganes siin triumfeerib, see on igati väärt tšempion, kuna sellel rajal on sul vaja mängu panna kõik mägirattaoskused. Ma olen lihtsalt ülimalt õnnelik, et mul õnnestus täna siin rajal võidutseda,» sõnas kuus nädalat tagasi käe murdnud, ent sellest hoolimata olümpial starti tulnud Neff.