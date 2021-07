PM TOKYOS ⟩ Triatleet Kivioja: ma ei põgenenud ajakirjanike eest, tegu oli arusaamatusega

Eesti ajakirjanikud ootasid meediaalas triatleeti umbes poolteist tundi. Ühel hetkel jõudis reporteriteni informatsioon, et Kivioja tunneb end halvasti ega soovi kommentaare anda.

«Ma ei jooksnud kellegi eest ära. Palun väga vabandust nende ajakirjanike ees, kes mind ootasid. Kui meid raja pealt maha võeti, pidime ootama kuni võistlus läbi saab ja siis viidi meid autoga sportlaste alale. Ma ei käinud läbi intervjuualalt, sest ei teadnud, et keegi mind ootab. Minu treener saadi kätte, et kommentaar anda. Palun vabandust. Muidugi olen pettunud, aga kommentaari peab ikkagi andma,» sõnas Kivioja läbi EOK pressiteenistuse.

Võistluse eel teatas Kivioja, et kui avaala, ujumine õnnestub, võib välja tulla hea võistlus. Paraku andis eestlanna kohe palju ära, ta kaotas liidritele üle 3 minuti ja tuli veest välja eelviimasel, 52. kohal.

Miks ujumine nõnda ebaõnnestus? «Sellele on raske vastata, mis täpselt juhtus. Ma kuskil 800-900 m peal olin veel grupiga kontaktis, aga siis läks tempo veel rohkem üles ja ei suutnud sellega kaasa minna. Kui vahe tekkis, siis see lihtsalt kärises. Mul polnud enam midagi teha, et seda tagasi teha. Rattas olid tingimused niivõrd rasked, et tuulega üksi võidelda oli väga keeruline. Kahjuks oli täna väga suur ebaõnnestumine. Ma tõesti võitlesin lõpuni. Muidugi olen väga pettunud, aga loodetavasti saan sellest kiiresti üle ja liigume edasi.»

Rattarajale läks Kivioja üksinda, kuid püüdis õige pea ühe konkurendi kinni. Kaheksast viie kilomeetri pikkusest ringist jõudis ta aga läbida viis, kuniks kiiremad järele jõudsid ning ta rajalt maha võeti.

«Ettevalmistus läks hästi, tundsin end igal alal hästi. Ma ei osanud aimata, et võib olla nii kehv päev. Valmistusime muidugi teisteks tingimusteks, mis meid ees ootasid – ootasime kuuma, väga raskeid tingimusi selles mõttes, aga meil oli pigem külm, vihm, tuul. See tegi sellest võistlusest midagi hoopis teist kui me ootasime. Võistlus oli väga raske kõigile. 20 naist ei lõpetanud, see on uskumatu!» lausus Kivioja.

Eestlanna sõnul oskas ta rattarajal karta, et grupp jõuab talle ühel hetkel ringiga järele. «Terve selle aja sõitsin selle hirmuga, et mind võetakse maha. Kui see juhtus, siis see polnud sellel hetkel enam ootamatu,» ütles.

Käsu rajalt maha tulla andis Kiviojale tema kõrvale sõitnud mootorrattur. «Ta ütles peatuge, liidrid tulevad. Tegelikult nägin juba tagant ja olin selleks valmis,» nentis ta.

Kuigi katkestamine jättis Kiviojale mõru maigu, suutis ta leida olümpiast leida ka positiivset. «Hetkel on kindlasti suur pettumus, aga arvan, et tähtis on kogu see teekond siia. Selle viie aasta jooksul olen kogenud ka palju positiivseid emotsioone.»