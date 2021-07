PM TOKYOS ⟩ Võidukad epeenaised: me ei usu ise ka veel seda

Mis emotsioonid valdasid aga ankrunaist Katrina Lehist, kes läks otsustavas matšis rajale 26:26 viigiseisus? «Eks ma ikkagi olin närvis, aga teadsin, et kui lasen närvil võitu saada, siis ma ei torka. Ma nägin kui Erika temaga (korealanna Choi - toim.) vehkles ja nägin, et ta kardab. Üritasingi seda enda kasuks pöörata ja vehelda torke peale. Vahepeal see ei õnnestunud, aga tundsin, et ei saa seda käest anda. Mulle usaldati [see roll] ja pidin selle ära tegema,» sõnas Lehis.