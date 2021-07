PM TOKYOS ⟩ Peatreener Kaaberma: tüdrukutel pidasid närvid vastu ja tegid seda, mida oskasid

«See on kogu Eesti rahva kuld,» sõnas juhendaja käriseva häälega vahetult pärast kullamatši.

Kaaberma tegi olümpiafinaalis sealjuures ka riskantse otsuse, kui saatis olümpiafinaali seitsmendas minimatšis Erika Kirpu asemel rajale vanameister Irina Embrichi. See oli vajalik, et Embrich kvalifitseeruks olümpiamedalistiks, kuid tagantjärele osutus see üheks võtmevahetuseks.