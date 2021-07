Olümpiavõitja Beljajeva tädi ja treener kullast: see pidigi nii minema!

«See pidigi temaga nii minema,» alustas Kotova vastamist küsimusele, kuidas tunneb ta ennast nüüd, kui tema käe alt on sirgunud olümpiavõitja. «Nüüd oli teada, et nad peavad naiskonnana selle medali kätte saama. Nad on varem kaotanud [tiitlivõistlustel] nii palju medaleid. Nende oskused on sellisel tasemel, et olümpiakuld pidi tulema.»