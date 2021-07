Olümpiavõitjaks tulnud Embrich jäi napilt ilma Eesti ajaloo vanima medalisti tiitlist

See au kuulub hoopis purjetajale Nikolai Vekšinile, kes sai pronksmedali kaela 1928. aasta Amsterdami mängudel. Temagi oli siis 41-aastane, kuid Embrichile teeb 1887. aastal Haapsalus sündinud atleet ära kahe kuuga.

Küll pole välistatud, et see tippmark saab Tokyo mängudega ümber. Nimelt on Jaapanis medalimõtetega võistlustules sõudja Tõnu Endrekson, kellel vaatab passist vastu 42 eluaastat.