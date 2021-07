Vehklejad Irina Embrich, Erika Kirpu, Katrina Lehis ja Julia Beljajeva on end nüüd igaveseks kirjutanud Eesti spordilukku, sest tegemist on ju olümpiavõitjatega! Aga millised on nende varasemad saavutused? Millal nad vehklemisega alustasid? Postimees teeb ülevaate, kes on meie värskeimad olümpiavõitjad.