Kuuba ammutas olümpiaturniirist motivatsiooni tulevikuks

«Tase oli hoopis teine võrreldes avamänguga. Mängisin kindlasti paremini kui esimeses mängus. Tunnen, et minu mängus on elemente, mis paremaks läinud, kuid leidub veel palju, mida arendada ja Aasia mängijatele tasemelt järele jõuda,» sõnas Kuuba pärast kohtumist.

Eesti esireket on tuleviku suhtes lootusrikas. Pariisi olümpiamängudeni on jäänud ainult kolm aastat ning motivatsioon pole kuskile kadunud. «Väga hea, et ainult kolm aastat on olümpiamängudeni. Kõvasti tööd ja vaeva näha ning seal ma juba selliseid matše võidan,» lõpetas ta.