PM TOKYOS ⟩ Kogu Tokyos võistelnud Eesti sõudenelik võib aerud kokku pakkida

«Kuulsin, et Raja lõpetab äkki ära. Tõnu vist ka. Sõidame järgmisel aastal Jüriga (55-aastane kahekordne olümpiamedalist Jüri Jaanson - toim) kahest? Võib-olla sõidan ühest. Järgmise olümpiani jääb kolm aastat, kahe pärast toimub juba kvalifikatsioon. Pole nagu palju jäänud,» arutles Taimsoo.

«Aga võib-olla peab vaatama, mida elu veel pakub. Peab asjad rahulikult läbi mõtlema. Vanus on ka juba selline, et finantspool mängib rolli. Kui tulemusi pakkuda ei suuda, siis... Palka ju eriti ei maksta. Jätkamine on fifty-sixty,» lisas Taimsoo.

Raja ja Endreksoni öeldu kinnitas, et Taimsoo on sõprade mõtetega kursis.

«Arvan, et siin on vaja rahulikult mõelda. Igaüks seedib, mis toimus, mis tal sees on, millised on tema soovid ja võimalused. Ühtegi lõplikku otsust ma täna ei ütle,» lausus Raja.

Kas ta tunneb, et sees veel on midagi? «Meil olid väga ägedad kaks aastat, suutsime end tuua väga heale stabiilsele kõrgele tasemele. Seda on lihtne ära visata, teisest küljest on päris raske hoida, eelkõige vaimselt. Kõik need pikad aastad tippsportlase rollis tähendab, et pereelu ja isiklik elu kannatavad. Seda on juba väga palju olnud. Vaatan rahulikult.»

Raja jätkas ehtsa eesti sõudehuumoriga: «Tõnu osas pole küsimustki – ta võiks Austraalia olümpia (Brisbane'ile just anti 2032. aasta mängud - toim) ära teha, tal jäi Sydney (2000. aastal - toim) tegemata. Teised mehed pole meil nii andekad, niisuguse distsipliini ja moraali, Palusalu geeniga.»

Kvarteti vanim liige, viiendas elukümnendis sammuv Endrekson teatas otse, et sõuab ikka edasi, aga mitte olümpial. «Oma lõbuks tuleb ikka teha, ega paugupealt saa ära lõpetada. Aga see oli kindlasti minu viimane olümpia. Viis olümpiat, viis suurt finaali – pole paha,» võttis ta teekonna kokku.

Ta kordas, et sellelt karussellilt ei saa järsult maha tulla, vundament on korralik ja teatud vorm püsib üsna kaua. Seetõttu ei ütle ta, et on koondislasena teinud viimase sõidu.

Kuidas peaks Endreksoni meelest noorem põlvkond edasi minema? «Oleneb meestest endist. Mis on kellegi soovid ja eesmärgid. Keegi ei sunni sind. Mina saan ainult eeskuju ja soovitusi anda.»

Paatkonna ülekaalukalt noorima liikme Udami sõnum polnud aga kogenumate kaaslaste omast põrmugi kindlam. «Tokyo oli minu unistus juba pärast Londonit (2012. aastal käis Udam seal kahepaadil - toim). Teadsin, et Riosse ma arvatavasti kooli pärast ei lähe, aga Tokyosse tahan. See on nüüd tehtud ja mul pole hullu eesmärki, et hakkan edasi laduma.

Võtan aja ja vatan ette, mida ma üldse tegema hakkan. Maailmas on väga palju huvitavaid asju peale sõudmise, mis on küll ülimalt meeldiv tegevus. Aga see pole maailmas ainus.»

Kas viide otste kokkutõmbamisele? «Ma ei ütle selle kohta praegu midagi, aga ma ei saa ka midagi kindlat lubada,» ei hakanud ka Udam keerutama.

Jaanson lõpetas kaugel pärast 40. eluaasta saabumist, nüüd on Endrekson samas vanuses. Udami hinnangul ei saa teda nende meestega kuidagi võrrelda. «Vaata Tõnu keha ja vaata mind. Tema on sõudeikoon. Ma ei tunneta, et mulle oleks looduse poolt antud niisugune sõudmise geneetika nagu mõnele teisele.

Võib tunduda, et järgmine olümpia tuleb kiiresti, aga kolm aastat on suhteline mõiste. Mul on aega mõelda, mida tahan oma eluga teha.»

Kas isegi äsja kogetud olümpiafinaali maitse ei tekita teistsuguseid mõtteid? «Mulle pole veel päris kohale jõudnud, et see siin nüüd oligi olümpiafinaal. Võtsin seda kui iga teist sõitu ja püüdsin maksimumi välja panna. Olümpia osas saab mõtteid mõlgutada ka tagantjärele. Igal juhul väga vinge kogemus!»