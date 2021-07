Allar Raja: medalistidele on raske õnne soovida, sest soovinuks ise poodiumil olla

«Ma arvan, et kogu sõit oli korralik. Pidasime plaanist kinni, meil oli hea rütm, aga konkurendid olid lihtsalt tugevamad. Meile need väga kiired sõidud enamasti ei sobi. Kivi on nüüd südamelt, sest midagi sisse ei jäänud,» sõnas Raja vahetult pärast sõitu.

Sõit oli olümpiafinaalis tõeliselt kiire, sest olümpiakulla noppinud Hollandi paatkond sõitis välja maailmarekordi. Samas ei jäänud Eesti neist väga kaugele. «Medalistidele on küll raske õnne soovida, sest soovinuks ise poodiumil olla, ent kõik, mis sees oli, jäi rajale. Rääkisime ka pärast võistlust, kas läksime millegagi alt, aga leidsime, et mitte. Meie teekond oli nõnda keeruline siia ja teised said keskenduda ainult sellele sõidule,» jätkas Raja.