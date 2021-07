PM TOKYOS ⟩ Eesti sõudjad: riskisime, kuid aasta jooksul teist vormitippu ei õnnestunud saavutada

Eesti oli kullasõidus rajale läinud paatkondadest ainus, kes pidi olümpiapääsme lunastama maikuus Luzernis peetud kvalifikatsiooniregatil. Teised paatkonnad olid sellest murest priid.

Paatkonna kogenuim liige, 42-aastane Tõnu Endrekson võttis toimunu konkreetselt kokku: «Hooaja esimene vormitipp võttis meilt nii palju ära, et teist korda uuesti üles ei tulnud. Seda oli karta, kahjuks seda juhtub. Toorest jõust jäi puudu.

Me poleks saanud midagi teisiti teha. Tegime õigesti, võtsime koos treener Sinisaloga riski plaanitult. Plaan oli väga korralikult üles ehitatud. Kui sa kvalifikatsioonist läbi ei tule, siis olümpiale asja pole. Sa ei saa [kvalifikatsioonis] võtta riski, et ehk joppab. See pole see spordiala, kus võib jopata.»

Probleemi vältimiseks tulnuks olümpiapääse lunastada 2019. aasta MMilt. Endreksoniga samas võtmes kõnelesid ka paatkonna ülejäänud mehed.

«Oli ilmselge, et meie vormikõver on möödas. Olümpial pole olnud minekut, nagu oleksime tahtnud,» ütles Kaspar Taimsoo.

«Tõnu võttis asja hästi kokku: olümpiakvalifikatsioon kulutas meid nii ära, et me ei suutnud end kümne nädalaga uuesti üles ehitada. Mul endale omane naiivne lootus püsis. Tunne oli tegelikult hea ja meelestatus õige. Saime finaali väga võitluslikult ja potentsiaali jagus. Aga kui hakkasime täna tõmbama, sai kiirelt selgeks, et lihas pole päris see, mis võiks olla.»

Taimsoo nentis, et kogu kompoti muutsid keerulisemaks Tokyo ülikuumad olud. Mõnel teisel puhul võinuks vormi taas üles saada, ent mitte tänavu.

Allar Raja sõnul oli paatkond enamikul hooajast tundnud, et kui aju ütleb distantsi teisel poolel, et lisame kiirust, siis seda tehakse. Nüüd aga keha lihtsalt ei tulnud järele.

«Keha on tühi. See on üliraske võitlus ja seda on väga raske kirjeldada, mis võitlus see niisugune on. Nagu paneksid lihatüki mõnusalt ahju hauduma, siis võtad selle välja ja proovid sellega võistlema minna,» leidis Raja võrdluse.

«Tegime soliidse sõidu. Arutasime, et polnud kohta, kus oleksime ise mingi käki teinud. Tegime täna oma maksimumi. Eestis kontrollstarti tehes oli väga hea tunne – nii palju, kui tahtsid peale panna, panid. Kõik toimis. Siin… Olekseid võib lõputult välja käia.

Ettevalmistuse osas meil polnud valikuid. Teistele oli olümpia ainus võistlus, milleks nad sel aastal end häälestama pidid,» rääkis Raja.

Paatkonna ainus noorem kui 30-aastane liige Jüri-Mikk Udam pingutas vahesõidus pildi taskusse. «Täna oli keha pingutuseks paremini valmis kui kolm päeva tagasi, sellist hing paelaga kaelas tunnet polnud,» kinnitas ta. «See on väga harv, kui tunned pärast sõitu, et sa ei jõua enam mitte midagi teha. Ses mõttes oli üleüleeilne sõit mulle küllalt eriline.»

Udamit üllatas asjaolu, et kevadel saavutati väga kiirelt tippvorm. «EMil tuli medal ja olümpia kvalifikatsiooniregatil edestasime Venemaad – siis oli vorm väga hea. Arvan, et niisuguse keskmise vanusega paatkonnal ongi raske saavutada vormitippu lühikese aja jooksul teistki korda.