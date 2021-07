Rootslased on ahastuses: me peaksime olema paremad kui Eesti ja Kosovo, ootused olümpiamängudeks olid kõrgemad

«Olen kahel päeval järjest judot kajastanud. Mõlemal päeval on meie sportlased langenud konkurentsist enne poolfinaale. Seda isegi olukorras, kus nad on olnud soosikud medalitele. See ajab südame pahaks,» sõnas Expresseni ajakirjanik Ludvig Holmberg.

Rootsis kirjutatakse ka seda, et Eesti on võitnud juba kaks medalit, millest üks koguni kuldne. Samuti on kuldmedal olemas naabritest Norral ja hõbemedal Taanil. «Rootsi pole veel kriisis, kuid mängud on alanud kehvasti. See on pettumus, sest ootasime palju rohkem. Me peaksime olema paremad kui Kosovo ja Eesti,» jätkas Holmberg.