PM TOKYOS ⟩ Karjääri viimase olümpiastardi teinud Kangert: kohutav, ütlen ausalt

«Vahet pole, kas tänane sõit oleks sellistes oludes olnud viis aastat tagasi, aasta pärast või eelmine aasta, ma lihtsalt jooksen sellise kuumaga kokku. Võin juua nagu kaamel, võin süüa lusikaga soola sisse, aga see ei muuda mitte midagi. Esimene ring oli veel enam-vähem, teine ring oli täiesti veest tühi,» rääkis Kangert, lisades, et ilmselt oli see üks karjääri kehvematest eraldistartidest.

Juba enne võistlus tajus 34-aastane eestlane, et kõrget kohta olümpiamängudelt ilmselt ei tule. «Olles täiesti realistlik, siis minu suurim võimalus oli, et kõikide teise jaoks hakkab vihma sadama ning teine ja kolmas grupp sõidavad oluliselt teistes tingimustes. Mitte et ma teiste ebaõnnele loodaks. Lihtsalt see seletab, miks ma nii ütlen. Järelikult pole ma nii heal tasemel, kui viimase grupi sõitjad. Võib-olla on see mingi märk, äkki aitab tiitlivõistlustel eraldistardi 30. kohtadest. Vaja on teatepulk üle anda neile, kes tulevad alt poolt.»