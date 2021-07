PM TOKYOS ⟩ Poolfinaali ukse taha jäänud Jefimova jäi oma võistlusega rahule

Jefimova jõudis finišisse ajaga 2.27,87 ja pälvis sellega oma eelujumises kuuenda koha. Nooruke ujuja tunnistas, et otseseid eesmärke tal tänaseks võistluseks polnud. «Alustasin rahulikult, sest tean, et lõpp on mul võib-olla tugevam, jaksan lõpuni punnida. Arvan, et võib rahule jääda, isiklikust rekordist ei jäänud palju puudu. Põhiala oli ära olnud ja pinge maas,» rääkis Jefimova, kelle isiklikuks rekordiks on 2.26,88.

Kuigi mõned päevad tagasi oli ta äärmiselt pettunud, et 100 meetri poolfinaalis paremini ei esinenud, siis nüüd on tal olnud aega mõelda. «Praegu jah mõtlen juba, et pole midagi hullu. 100 meetri eelujumise aeg oli isiklikule rekordile päris lähedal, see oli mu esimene start olümpial. Poolfinaal läks halvasti, sest hommikuti ma väga ei jaksa ujuda,» seletas Jefimova, miks poolfinaalis tuli piirduda viimase kohaga.

Oma hooajaga on Jefimova rahule jäänud, sest pihku on jäänud mitmed saavutused. «Jah, see hooaeg on olnud väga hea. Jõudsin [täiskasvanute] EMil finaali, sain juunioride EMil kulla. Nüüd olümpial tuli koht poolfinaalis,» ütles ta.