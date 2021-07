Djokovic jõudis kindlalt olümpiamängude veerandfinaali

«Ta on turniiri kõige raskem vastane ja maailma parim mängija. Seega pean mängima oma parimat tennist,» sõnas koduriigis olümpiamedalit jahtiv Nishikori.

Novak Djokovic on sellel hooajal võitnud kõik kolm tennise suure slämmi turniiri. Kuldse suure slämmini jõudmiseks on serblasel seega vaja veel võita vaid US Open ja Tokyo olümpiakuld.