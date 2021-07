PM TOKYOS ⟩ Parimaks Eesti vibulaskjaks kerkinud Pärnat: jään olümpiaga kindlasti rahule

«Teine matš oli juba palju parem,» sõnas stabiilsed seeriad (26-26-26-25-25) lasknud Pärnat. «Teadsin, et pean usaldama sisetunnet. Vahepeal näitas üks lipp paremale, teine vasakule. Pidin lihtsalt end usaldama, mis see õige tuul on.»

Pärnat möönis, et tal oli teises seerias võimalik vastane veelgi suurema surve alla panna, kuid selg vastu seina olukord toob asiaatides tihti välja parima. «Ta võttis viimase seeriaga end kokku ja lasi 30. Asiaatidega on nii, et kui panna nad väga suure surve alla, siis nad alles hakkavad kõmmutama. Ma ei oska midagi spekuleerida. Jään enda laskmise, just teise matši omaga väga rahule,» sõnas ta.