Esimene dopinguskandaal olümpial: ukrainlanna võeti rajalt maha

Ukraina kogenuim triatleet pidi osalema Tokyos oma neljandatel olümpiamängudel, kuid sai päev enne starti teada, et andis positiivse dopinguproovi ja talle määrati esialgne võistluskeeld. Sportlase organismist leiti dopinguaine EPO jälgi. Tegu on esimese positiivse dopinguprooviga, mis on selgunud olümpia ajal.