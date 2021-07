Tipptennisist on Tokyos hämmingus: miks me peame sellise kuumusega mängima. Et surra?

Tenniseturniiri kolmandas ringis argentiinlase Diego Schwartzmani 6:1, 2:6, 6:1 alistanud Hatšanov tunnistas võistluse järel, et olud on keerulised. «Kuumas on raske tennist mängida. Esimene sett oli suhteliselt lihtne ja alustasin ilmselt hästi, mängisin nii agressiivselt kui tahtsin. Aga ilm oli umbne ja kuum, ma ei soovinud pikki seeriaid mängida,» vahendab Hatšanovi sõnu Championat.com.