PM TOKYOS ⟩ Taas isikliku rekordi ujunud Zirk selgitas omapärase rituaali tagamaid

Aeg 52.82 tähendas, et 2017. aastal ujutud isiklik rekord paranes sajandiku võrra. Eesti kuulub Alex Ahtiainenile ajaga 52,68. Olümpiamängude poolfinaali viinuks aeg 51,74.

22-aastane Zirk pole viimastel aastatel sellele distantsile just ülemäära palju rõhku pannud, kuigi viis aastat tagasi tuli ta juunioride EMil lausa kolmandaks. «Pärast seda pole see enam väga välja tulnud. Panin end siiski kirja ja ideaalis võinuks tulla Eesti rekord, aga vähemalt tuli isiklik. Võib rahule jääda,» kommenteeris ta.

Tokyost lahkub Zirk kahe Eesti ja ühe isikliku rekordiga. 400 m kroolis teenis ta 15., 200 m kroolis Eesti taasiseseisvumise parimat tulemust tähistava 13. ja 200 m liblikas 25. koha.

«Lähen koju väga heade emotsioonidega. Tulin siia ootusteta. Proovisin endast välja pigistada nii palju kui võimalik. Sellise ettevalmistuse pealt on need väga head tulemused. Midagi saanuks kindlasti ettevalmistuses paremini teha, aga praegu oli niimoodi,» ütles ta.

Tartust pärit ujuja kulutas olümpiale pääsemiseks kõvasti energiat ja närve. Olümpiapääsme tagas ta alles mai lõpus. «Tegelikult mulle meeldis, et see minuga juhtus. Sain närvitaluvuse kogemust. Tulevikuks on see hea,» meenutas ta raskelt tulnud OM-normi tagaajamist.

Zirk võtab Tokyost kaasa teadmise, et olümpial tuleb ujuda vastaste, mitte kellaga. Seda just poolfinaalides ja finaalides. «See on kindlasti eriti tähtis olümpial. Teistel võistlustel on rohkem aja peale ujumine,» sõnas ta.

Viimase olümpiastardiga lõppes ka Zirgi hooaeg. Kahe päeva pärast lendab ta koju ning jääb nädalaks Eestisse. Ent siis tuleb juba vormi timmima hakata. «Augusti lõpus algab meil rahvusvaheline ujumisliiga. Seal oleks vaja olla vormis. Mitte küll parimas, aga suure kõhuga starti minna ei saa.»

Rahvusvahelises ujumisliigas ehk ISLis jätkab Zirk Energy Standardi võistkonnaks, kelle treeningbaas asub Türgis. «Sügis on tippujujatele rahateenimise periood. Toimub ISL, MK-etapid, lühiraja MM ja EM. Need on kõik võistlused, kus tipud enda teenistuse saavad. Olümpial midagi sulas välja ei maksta. Ujujad üritavad kasutada just seda väljundit,» sõnas ta.

Tähelepanelikumad on kindlasti märganud, et enne oma starti kastab Zirk suud basseiniveega. Miks? «Mul läheb suu hästi kuivaks. Täna polnud veepudelit ka kaasas. See on mul kuidagi rutiiniks muutunud. Kastan suu vett täis ja siis sülitan välja. Ujujate jaoks pole see midagi erilist. Nagunii päevast päeva käib vesi sisse ja välja. Kloori maitse on niikuinii suus. See kõlab rõvedalt, aga me ei saa sinna midagi parata,» vastas ta.