USA vehklejad keeldusid matšist Venemaaga

Venemaa koondise treeneri Dmitri Glotovi sõnul seisnes USA otsus faktil, et neil sai kaks võistlejat korraga vigastada. «USA koondis keeldus matšil osalemast. Neil on kaks vigastatud ja andsid seetõttu meile loobumisvõidu,» rääkis Glotov.

«Ainus asi, mida me pidime otsustama oli, kas me lähme formaalselt areenile või ei,» lisas ta.

Samas New York Times viitas, et osade inimeste arvates poleks Venemaa pidanud saama Tokyo olümpial toimuda, kuid tundub, et USA koondise puhul oli tegu lihtsalt ebaõnnega