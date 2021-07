Esimese põhjusena tuleb muidugi ära märkida klišee: 3x3-formaadis läheb lihtsalt vaja vähem materjali. Korraga on ühe tiimi eest väljakul kolm mängijat, lisaks üks varupingil. Lihtne matemaatika näitab, et saalikorvpallis on see arv kolm korda suurem.