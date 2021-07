Sportlane sai kehva silmanägemise tõttu alles hiljem aru, et tuli olümpiavõitjaks

Mac Neil jõudis lõppu ajaga 55,59, mis tõi talle 100 m liblikujumise finaalis esikoha, kuid ise ta kohe seda ei mõistnud. Põhjus seisnes selles, et ilma prillideta on tal väga kehv nägemine.

«Ma kuulsin oma nime ja mõtlesin, et pidin midagi hästi tegema. Siis pöörasin ümber ja vaatasin tulemusi,» kirjeldas Mac Neil CBC-ile võistluse järel olukorda. Otseülekandes oli silmnähtavalt näha, kuidas ujuja tulemusi vaadates kissitas. Lõpuks siiski jõudis talle kohale, et ta on olümpiavõitja.